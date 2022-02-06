«Хабар чи гроші на собор»: який зв'язок має Польська православна церква з Росією та чому критикує ПЦУ?

Цікаво, що згаданий фонд було створено 23 грудня 2019 року, єдиним засновником його виступає російська державна корпорація «Росатом» , яку контролює, через посаду голови наглядової ради, перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко .

Gazeta Polska опублікувала матеріал , в якому стверджується, що в грудні 2021 року делегація російського Фонду підтримки християнської культури та спадщини разом з представниками Російської православної церкви (РПЦ) відвідала очільника Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополита Саву , а також Білостоцько-Гданську єпархію , її очільника єпископа Якова та відомий православний монастир у Польщі на горі Грабарка.

Польські ЗМІ, з посиланням на українські медіа , пишуть, що росіяни «привезли церковникам хабар» у розмірі декількох мільйонів євро.

Примітно, що, як наголошують польські ЗМІ, інформація про візит відсутня на офіційних сайтах Польської православної церкви, проте є на сайті РПЦ.

Можна припустити, що «умовний хабар» у декілька мільйонів євро був завуальований у пожертву на кафедральний собор

У повідомленні на сайті РПЦ є згадка , що митрополит Сава «висловив задоволення успішним ходом робіт із внутрішнього оздоблення кафедрального Собору Святої Софії у Варшаві, яке відбувається завдяки підтримці Фонду».

Отже можна припустити, що «умовний хабар» у декілька мільйонів євро був завуальований у пожертву на кафедральний собор.

Мої джерела в українській владі, які мали досвід перемовин з митрополитом Савою, стверджують, що він неодноразово натякав українській владі на пожертви на собор, в обмін на якісь вигідні для української сторони кроки. Так що я цілком вірю, що митрополит Сава шукає будь-які джерела для побудови Собору.

До того ж і сама Росія часто діє саме у такий спосіб. Ось до прикладу держкорпорація «Газпром» фінансує внутрішнє оздоблення кафедрального собору Сербської церкви у Белграді. І «дивним чином» позиція Сербської церкви щодо України збігається з РПЦ.

ПАПЦ і ПЦУ

Тепер подивимося на ПАПЦ. Вони досі не визнали Православну церкву України (ПЦУ). Вони стверджують, що загалом не проти української автокефалії. І це логічно, оскільки вони самі отримали автокефалію на підставі того, що Константинополь не визнає передачі Київської митрополії РПЦ. Про це чітко і не двозначно говориться в томосі Польської церкви .

А тому в ПАПЦ критикують хіротонії ПЦУ . Вони вважають, що українські єпископи та священники та єпископи є недійсними, оскільки були висвячені у розколі і не пересвячені при прийнятті. Хоча самі поляки так само приймали «розкольників» без пересвячень.

Конкретний приклад – у серпні 1990 року ПАПЦ прийняла без пересвячень Гавриїла (Роша), очільника так званої «Португальської православної церкви», який отримав висвячення у грецьких розкольників-старостильників. Отже питання «чистоти хіротоній» не є принциповим для ПАПЦ, однак є формальною відмовою визнати ПЦУ або ж приводом догодити росіянам.

Це лише припущення, а висновки нехай читач робить самостійно. А я поки розповім про ще один цікавий епізод, який стався зовсім нещодавно.

У січні цього року Польщу відвідав митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко). Там він презентував українське Мазепинське Євангеліє. З його фейсбучної сторінки видно, що він брав участь у заходах в освітніх і культурних установах. Не церковних. Це важливо.