Митрополит Епіфаній просить російського патріарха Кирила допомогти забрати тіла військових РФ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній просить патріарха РПЦ Кирила допомогти забрати тіла російських військових.

Епіфаній звернувся до московського патріарха з проханням забрати понад три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають в Україні.

«Керівництво нашої країни вже звернулося до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на батьківщину, щоб рідні та близькі змогли з ними попрощатися та поховати. На жаль, жодної відповіді з російської сторони досі не отримали. Тому я звертаюся до вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї «російського світу» – ваші та вашого президента», – написав Епіфаній.

За останніми попередніми даними Міноборони України, за три дні від початку масштабного вторгнення Росії загинули 4300 російських військових. Також повідомляли про щонайменше 200 полонених.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.