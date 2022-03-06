Патріарх РПЦ Кирило: війна йде, бо на Донбасі не хочуть гей-парадів

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві 6 березня, у день, коли православні християни відзначають Прощену неділю, висловився про війну РФ в Україні. Прямим текстом він не підтримав російське вторгнення, проте навів «аргументи» на його обґрунтування.

Кирило заявив, що нинішня ситуація, яку він назвав «практично початком воєнних дій», пов’язана з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі – очевидно, маються на увазі угруповання «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кирила, там «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду». «Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу», – сказав Кирило.

За його словами, «навколо цієї теми сьогодні йде реальна війна».

Голова РПЦ додав, що православні «не можуть не бути» зі своїми братами на Донбасі, і закликав разом із ними молитися за мир, згадавши знову ж таки Донбас, а не всю Україну.

У РПЦ – неоднозначне ставлення до російського вторгнення в Україну. Низка священнослужителів підписали відкритий лист із закликом до миру; інші стоять на офіційній позиції російської влади.

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій у перший день вторгнення різко засудив його, назвавши дії президента Росії Володимира Путіна аналогом братовбивства. У низці єпархій УПЦ (МП) перестали при богослужіннях згадувати патріарха Кирила.