Зеленський: анонс РФ обстрілів в Україні – «свідоме вбивство», Захід має реагувати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що анонсовані Міністерством оборони Росії обстріли українських підприємств оборонно-промислового комплексу є «свідомим убивством», з огляду на те, що поруч із цими підприємствами живуть тисячі людей.

«На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. Зараз вони – посеред звичайного міського середовища, там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство», – сказав Зеленський у відеозверненні ввечері 6 березня.

Він розкритикував західних лідерів за відсутність реакції на такий анонс РФ.

«Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюся, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку», – додав президент.

За його словами, «зухвалість агресора» є «чітким сигналом» Заходу, що застосованих проти Росії санкцій – недостатньо. «Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну», – наголосив президент.

Раніше сьогодні Міноборони РФ заявило, що планує у рамках «демілітаризації України» атакувати «високоточною зброєю» українські підприємства ОПК, і закликало персонал залишити територію відповідних підприємств.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.