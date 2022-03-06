Ядерна безпека, припинення вогню та захист мирних жителів – Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що після розмови із президентом Росії Володимиром Путіним у неділю провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об’єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів», – написав Макрон у твітері в неділю.

Сам Володимир Зеленський чи його офіс поки про цю бесіду не звітували.

Перед тим Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про абсолютну необхідність уникати будь-якого нападу на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів. Він також запевнив, що Франція продовжуватиме посилювати підтримку України в її гуманітарних потребах.

На сайті Кремля підтвердили факт розмови президентів Франції та Росії.

«Володимир Путін докладно поінформував про влаштовану українськими радикалами провокацію в районі Запорізької АЕС із залученням диверсійної групи. Спроби перекласти на російських військових відповідальність за інцидент є елементом цинічної пропагандистської кампанії. Російські війська у взаємодії з українським підрозділом охорони та персоналом продовжують забезпечувати функціонування АЕС у штатному режимі», – йдеться на сайті президента Росії.

Путін також сказав, що російські Збройні сили контролюють Чорнобильську АЕС.

«Все це робиться для того, щоб унеможливити організацію українськими неонацистами чи терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками», – сказав Путін.

Він сказав, що то «українські націоналісти» не допустили евакуацію жителів з Маріуполя та Волновахи.

«Володимир Путін також повідомив про стан справ на переговорах російської делегації з українськими представниками. Висловлено готовність до продовження діалогу при безумовному виконанні відомих російських вимог», – йдеться в повідомленні Кремля.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.