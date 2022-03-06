Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Евакуація з Маріуполя зірвалася через обстріли − Донецька ОВА

Обстріл Маріуполя російськими військами, 4 березня 2022 року

Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни почали перегрупування своїх сил і потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно», − написав Кириленко.

За його словами, колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і досі перебуває в дорозі.

Евакуація мирного населення з Маріуполя мала розпочатися сьогодні о 12:00. Як гуманітарний «зелений» коридор було обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об’їзд Нікольського) Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Напередодні, 5 березня, евакуацію перенесли, оскільки російська сторона, за даними міськради Маріуполя, не дотрималася режиму тиші та продовжила обстріли.

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Вранці 6 березня російські війська також обстріляли мирне населення під час спроби евакуації з Ірпеня під Києвом. Після мінометних обстрілів звідти вдалося вивезти 200 мирних мешканців, з них – 50 дітей, повідомило МВС України.

Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого. За цей час було обстріляно багато об’єктів військової та цивільної інфраструктури по всій Україні. Найбільших руйнувань зазнали передмістя Києва, Харків, Суми, Чернігів та Маріуполь.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG