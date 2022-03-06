Евакуація з Маріуполя зірвалася через обстріли − Донецька ОВА

Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни почали перегрупування своїх сил і потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно», − написав Кириленко.

За його словами, колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і досі перебуває в дорозі.

Евакуація мирного населення з Маріуполя мала розпочатися сьогодні о 12:00. Як гуманітарний «зелений» коридор було обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об’їзд Нікольського) Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Напередодні, 5 березня, евакуацію перенесли, оскільки російська сторона, за даними міськради Маріуполя, не дотрималася режиму тиші та продовжила обстріли.

Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Вранці 6 березня російські війська також обстріляли мирне населення під час спроби евакуації з Ірпеня під Києвом. Після мінометних обстрілів звідти вдалося вивезти 200 мирних мешканців, з них – 50 дітей, повідомило МВС України.

Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого. За цей час було обстріляно багато об’єктів військової та цивільної інфраструктури по всій Україні. Найбільших руйнувань зазнали передмістя Києва, Харків, Суми, Чернігів та Маріуполь.