У Харкові російська армія обстріляла з «Градів» науковий центр з ядерною установкою – СБУ

Російська армія 6 березня обстріляла з реактивних систем залпового вогню «Град» територію Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ), в якому розташована дослідна ядерна установка, повідомляє управління Служби безпеки України у Харківській області у фейсбуці.

В активну зону дослідної установки завантажено 37 паливних ядерних елементів, уточнює спецслужба.

«Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи», − підкреслили в СБУ.

Слідчі СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею «екоцид» (ст. 441 Кримінального кодексу України), повідомляє пресслужба відомства.

Про те, яких ушоджень зазнала будівля і чи є постраждалі – в СБУ не уточнили.

Раніше російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого. Вже наступного дня там підвищився рівень радіації.

Серед захоплених об’єктів ЧАЕС − сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Уночі 4 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Російська армія поцілила в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

Зараз майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військами. Крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Голова МАГАТЕ Рафаел Ґроссі раніше заявляв, що рівня підняття радіації довкола ЗАЕС не зафіксовано. У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.

Російське вторгнення до України триває вже 11 днів. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

СБУ заявляє, що продовжує збирати докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.