Шмигаль закликав до переходу на «економіку воєнного стану» і розповів про кроки уряду

Українська економіка повинна адаптуватися до воєнного стану, заявив у зверненні 6 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Поки Росія втрачає на всіх фронтах, ми маємо швидко переходити до економіки воєнного стану: відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси, створити нову логістику», – сказав він.

Голова уряду схвально оцінив роботу місцевої влади регіонів у тилу, де зараз наплив переселенців, і закликав забезпечити їх роботою.

«До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги. Звертаюся до бізнесу і до тих, які працюють, до тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До вас також прохання: якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна держав», – сказав прем’єр.

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Він анонсував виплату 6,5 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили роботу через нове вторгнення Росії. Ці виплати будуть здійснені за програмою «єПідтримка», так само, як і виплати за вакцинацію раніше. За словами Шмигаля, деталі згодом повідомить Міністерство цифрової трансформації.

«Це зараз. Але надалі кожен із вас має почати працювати заради України та нашої перемоги. Я вдячний кожному, хто в тій чи іншій формі, в той чи інший спосіб допоміг нашій армії, а також допомагає людям, які опинилися в скрутних умовах руйнування і окупації. Тепер нам потрібно відновлювати виробництво там, де це можливо», – наголосив він.

Шмигаль анонсував кроки уряду для адаптації економіки до війни. Серед них – переговори з міжнародними установами про фінансову допомогу. Він повідомив, що Європейський інвестиційний банк погодився перенаправити з інших проєктів на допомогу Україні 639 мільйонів євро, і Кабінет міністрів вже ухвалив потрібні для цього документи. Також Міністерство фінансів вже здійснило перший випуск військових облігацій і планує другий.

Голова уряду повторив слова президента Володимира Зеленського про створення чотирьох фондів для відновлення України. Крім того, держава вже почала розміщувати замовлення на підприємствах для покриття найбільш критичних потреб.

«Мова не лише про зброю , мова про продукти харчування, ліки, паливо та інші важливі товари. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. Уряд вже ухвалив рішення про обмеження низки соціально важливих продуктів та сировини, з якої вони виготовляються», – додав Шмигаль.

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Міністр оборони України Олексій Резніков вранці 6 березня також повідомив про перехід економіки на військові рейки. За його словами, українські виробництва продовжують роботу і виконують військові замовлення.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази. Згодом російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.