«Укрзалізниця» відкликала виділені вагони-рефрижератори для тіл військових РФ, які вторглися в Україну

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що відкликає свої вагони-рефрижератори для тіл військових РФ, оскільки російська сторона відмовилася їх забирати.

Як повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram-каналі, «вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити».

«Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів», – написав Камишін.

Він наголосив, що «Укрзалізниця» готова поставити вагони-рефрижератори знову, щойно Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім’ям.

Раніше «Укрзалізниця» спрямувала 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя. Російська сторона офіційно не реагувала на пропозицію забрати тіла військових залізницею.

Міноборни України каже, що російська армія за час вторгнення в Україну втратила 11 000 особового складу. Міноборони Росії дані про втрати російських військ в Україні озвучувало ще 2 березня – вбитих – 498, поранених – 1597.