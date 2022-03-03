ЗСУ надано вагони-рефрижератори для вивезення тіл військових РФ – «Укрзалізниця»

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що надала Збройним силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських військових, які вторглися на територію країни.

«Перед «Укрзалізницею» було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомила розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

УЗ вказує, що українські загиблі солдати евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу залізниці.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».