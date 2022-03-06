Уряд допоміг виїхати з України понад 130 тисячам іноземців протягом тижня – МЗС

Міністерство закордонних справ у заяві 6 березня відкинуло звинувачення української влади в дискримінації студентів-іноземців.

«Будь-яка дискримінація, в тому числі дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри та національності, ніколи не толерувалася в Україні, яка була ключовим пунктом призначення для іноземних студентів з усіх куточків світу десятиліттями», – заявили у відомстві.

За повідомленням, український уряд «дуже серйозно» ставиться до повідомлень про нерівне ставлення, в тому числі при перетині кордону, і ставить у пріоритет безпечну та якомога швидшу евакуацію іноземців із України.

«Протягом останнього тижня уряд України допоміг більше ніж 130 тисячам іноземців залишити країну, в тому числі 10 тисячам студентів-індійців, 2 500 китайців, 1 700 туркменів та 200 узбеків», – повідомляє міністерство.

Відомство закликало дипломатичні представництва інших країн бути «більш проактивними» у співпраці з Києвом задля евакуації своїх громадян із зони бойових дій. Також у МЗС зазначають, що евакуація ускладнюється тим, що російські війська продовжують обстрілюють українські міста попри домовленості про припинення вогню.

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«Ми закликаємо всі закордонні уряди вимагати в президента Путіна негайно припинити війну в Україні», – йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні звинуватив Росію в маніпуляціях на темі студентів-іноземців, які не можуть виїхати з обстрілюваних міст України.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази, а потім російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.

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3 березня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня було зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. Однак УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, від початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 32 дитини, а 70 – зазнали поранень.