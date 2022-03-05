Росія маніпулює темою студентів-іноземців, які не можуть виїхати з України через обстріли – Кулеба

Росія має зупинити обстріли українських міст, щоб звідти могли виїхати, в тому числі, студенти-іноземці, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він сказав на пресконференції 5 березня, відповідаючи на питання одного із закордонних журналістів.

«Якщо Росія перестане маніпулювати проблемою іноземних студентів, припинить вогонь і погодиться на припинення вогню, всі вони будуть безпечно евакуйовані. Тож ваші уряди, уряди Індії, Китаю, Нігерії, інших країн, чиї студенти застрягли в Сумах і Харкові – я закликаю вас звернутися до Росії із закликом припинити вогонь і дозволити цивільним залишити ці міста через територію України», – заявив міністр.

Кулеба вказав на те, що протягом 30 років до України приїздили тисячі студентів із країн Африки та Азії, багато хто з них залишився в Україні після завершення навчання. Він також розповів про заходи, яких вжив Київ, щоб допомогти іноземцям евакуюватися.

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«Аби допомогти вивезенню іноземців із Сум, із Харкова, Україна організувала кілька потягів, ми також створили гарячу лінію, на яку іноземні студенти можуть звернутися. Ми тісно працюємо з відповідними посольствами та координуємо наші зусилля з ними, наші прикордонники отримали інструкції надавати іноземним студентам всю необхідну допомогу. Український уряд робить все, що може, аби дозволити іноземним студентам залишити країну у найбезпечніший спосіб у цих обставинах», – запевнив він.

За словами Кулеби, Росія звинувачує Україну в тому, що вона «тримає іноземних студентів у заручниках, порушує їхні права та дискримінує їх».

«30 років Україна була справжнім домом для ваших студентів і лишається домом, навіть під вогнем Росії. Одна країна не може змінитися за один день, і повірте мені, ваші громадяни, які жили в Україні, отримують таку ж підтримку від своїх українських сусідів та друзів. Єдина причина поточної проблеми – це те, як Росія намагається знищити наші міста, які стали домом як для ваших громадян, так і для українців», – сказав голова МЗС, звертаючись до урядів країн, чиї громадяни приїхали вчитися в Україну.

Він закликав, зокрема, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді звертатися до президента Росії Володимира Путіна і «пояснювати йому, що ця війна суперечить інтересам усіх», а звичайних індійців – тиснути на російське посольство в цій країні.

Кулеба також нагадав, що Індія є одним із найбільших споживачів української аграрної продукції.

«Якщо ця війна триватиме, нам буде важко сіяти новий врожай і потім його збирати. Навіть з точки зору глобальної та індійської харчової безпеки у найкращих інтересах зупинити цю війну», – додав він.

Харків, який зазнав масштабних обстрілів з боку російських військ, називають «студентською столицею» України через велику кількість вищих навчальних закладів.

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Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази, а потім російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.

3 березня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня було зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. Однак УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, від початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 32 дитини, а 70 – зазнали поранень.