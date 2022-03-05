Зеленський розповів про ситуацію в Україні конгресменам США

Президент України Володимир Зеленський дистанційно поспілкувався з представниками обох палат Конгресу Сполучених Штатів, повідомляє пресслужба президента.

За повідомленням, до розмови долучилися понад 200 представників обох американських партій.

«Президент розповів про стан справ у країні, про перебіг бойових дій. Зокрема він акцентував увагу на воєнних злочинах, скоєних російською армією: обстрілах шкіл, житлових будинків, дитячих садочків, церков. Глава держави зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал «Бабин Яр», у результаті чого загинули цивільні громадяни», – йдеться в повідомленні.

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Зеленський також звернув увагу на загрозу для хімічних та ядерних об’єктів, нагадавши про те, що російські війська захопили контроль над Чорнобильською та Запоріжською атомними електростанціями та рухаються в напрямку Південноукраїнської.

Президент також ще раз вказав на необхідність безпеки в небі над Україною, яку можна забезпечити як через закриття повітряного простору, так і через постачання літаків «радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують». Він також закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію.

«На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння. Під час спілкування конгресмени поставили Володимиру Зеленському свої запитання та пообіцяли надати Україні всю можливу допомогу», – додають у Офісі.

Раніше низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявили, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією. Президент Росії Володимир Путін заявив, що розглядатиме спроби встановлення безпольотної зони іншими країнами як участь у збройному конфлікті.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.