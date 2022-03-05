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Третій раунд преговорів з РФ відбудеться у понеділок – Арахамія

Вже відбулося два раунди переговорів, але без особливих результатів

Лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що третій раунд переговорів між делегаціями України і Росії, яка вторглася на українську територію, відбудеться у понеділок. Очевидно, що йдеться про найближчий понеділок, 7 березня, втім точну дату він не вказав.

«Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок», – написав Арахамія у фейсбуці.

Перший раунд переговорів України з делегацією РФ відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів». 3 березня пройшов другий раунд переговорів. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає», але заявив про рішення про організацію гуманітарних коридорів.

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