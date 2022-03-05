Виконавча рада МВФ може розглянути запит України на 1,4 млрд доларів наступного тижня

Міжнародний валютний фонд на зустрічі Виконавчої ради 4 березня оцінив економічні наслідки війни Росії проти України. Згідно з оцінкою, оприлюдненою 5 березня, вона матиме наслідки в тому числі й для глобальної економіки.

Зокрема, Фонд нагадав, що Україна подала запит на екстрене фінансування в обсязі 1,4 мільярда доларів.

«Персонал (Фонду – ред.) сподівається винести цей запит на розгляд Виконавчої Ради вже наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

За очікуванням МВФ, санкції, запроваджені проти Росії, зокрема, її Центрального банку, суворо обмежать її доступ до міжнародних резервів для підтримки її валюти та фінансової системи.

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Хоча ситуація швидко змінюється, у Фонді вже оцінюють економічні наслідки війни як «дуже серйозні».

«Ціни на електроенергію та товари, в тому числі пшеницю та інші зернові, різко зросли, що додало до інфляційного тиску, спричиненого порушенням ланцюжків постачання та відновленням після пандемії COVID-19. Цінові шоки матимуть наслідки по всьому світу, особливо для бідних сімей, для яких видатки на їжу та пальне мають більшу частку у витратах», – повідомляє установа.

Крім того, МВФ очікує, що санкції проти Росії матимуть «значний вплив» на глобальну економіку та фінансові ринки. У багатьох країнах криза може створити «несприятливий шок» внаслідок інфляції та вже підвищених цін.

«Країни, які мають дуже тісні економічні зв’язки з Україною та Росією, наражаються на особливий ризик дефіциту та перебоїв із постачанням та найбільше вражені дедалі більшим потоком біженців. Молдова просить про збільшення та перефазування наявної програмі підтримки МВФ, аби впоратися з вартістю поточної кризи, і МВФ активно обговорює можливості з молдавською владою», – додають у Фонді.

Установа радить країнам-членам адаптувати свої макроекономічні політики, аби впоратися з побічними ефектами кризи. МВФ планує продовжити оцінювати ситуацію та відповідно оновлювати свої рекомендації.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.