Кулеба розкритикував Shell: «чи російська нафта не пахне кров’ю українців?»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував нідерландську нафтогазову компанію Shell за купівлю російської нафти.

«Мені кажуть, що Shell таємно купили вчора нафту в Росії. Одне питання до Shell: чи російська нафта не пахне вам кров’ю українців?» – написав голова МЗС у своєму твітері.

Кулеба закликав всіх «свідомих людей» по всьому світу вимагати від інтернаціональних компаній припинити всі бізнес-зв’язку з Росією.

Компанія Shell напередодні заявила, що «приголомшена війною в Україні» і має намір припинити співпрацю з компаніями зі структури «Газпрому».

«Ми також припинили більшість дій, пов’язаних із російською нафтою. Однак ми наразі купуємо її та інші російські продукти для деяких переробних потужностей та хімічних заводів, або забезпечити виробництво критично важливих палив та продуктів, на які люди та компанії покладаються щодня», – визнали в компанії.

Shell обіцяє надалі знижувати використання російської нафти по мірі того, як стає доступною альтернативна сировина, але при цьому вказує на те, що паливо з Росії має «значущу роль у глобальному постачанні» і наразі на ринках альтернатив йому недостатньо.

Голова МЗС Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що закликав Євросоюз запровадити санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.