Путін заявив, що знищення військової інфраструктури України «практично завершене»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Міноборони РФ в Україні пішло шляхом знищення військової інфраструктури, і цю частину операції, за його словами, «практично завершено». Про це він заявив на зустрічі з жінками льотного складу російських авіакомпаній 5 березня, не згадавши, що російські війська в Україні масово обстрілюють саме цивільні об’єкти, від чого гинуть мирні жителі.

«Перше, що зробили – знищили військову інфраструктуру. Не всю, але частково. Склади з озброєнням, боєприпасами, авіацію, системи ППО. Системи ППО – їхнє знищення вимагає певного часу: їх треба спочатку викрити, потім вразити. Практично цю роботу завершено», – сказав Путін.

Рано-вранці 24 лютого Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Військові та цивільні аеродроми російська авіація почала бомбити та обстрілювати з ракет зранку 24 лютого. Тоді авіаударів зазнали практично всі цивільні і військові аеропорти і аеродроми від Чугуєва до Коломиї. Також першими цілями російської авіації стали військові частини.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази, а потім російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор. У Києві українські ППО збили ракету над Залізничним вокзалом, її уламки впали біля Південного вокзалу, де очікували евакуації мирні мешканці.

Дуже постраждали внаслідок авіаударів передмістя Києва – Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Васильків, Ворзель. Також авіаударами понівечено історичний центр Чернігова, обстріляно Суми. Російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС і тримають персонал у заручниках.

5 березня російська армія розбомбила 20 житлових будинків в Білій Церкві, бронетанковий завод у Житомирі, житлові квартали в Сєвєродонецьку. Підірвано колії біля Ірпеня, що унеможливило евакуацію мирного населення. Волноваха і Маріуполь перебувають в стані гуманітарної катастрофи. Попри обіцянки російської сторони, українській владі не надають гуманітарного коридору для евакуації людей та підвозу ліків і продовольства.

3 березня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня було зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. Однак УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, від початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 32 дитини, а 70 – зазнали поранень.