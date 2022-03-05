Евакуація з Маріуполя переноситься, війська РФ продовжують обстріли – голова ОВА

Евакуація населення Маріуполя переноситься, бо російська сторона продовжує обстріли, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Терміново! 12:45. Евакуація мирного населення з Маріуполя перенесена. У зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя і його околиць, в цілях безпеки евакуація населення перенесена», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

«Просимо людей розходитися із місць збору і перейти до сховищ. Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом. Інформувати мешканців міста також будуть поліцейські за допомогою гучномовців», – додав він.

Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що об 11:45 військові Росії почали обстріл міста Волновахи Донецької області, де тривала евакуація жителів (згідно з домовленостями сторін про гуманітарні коридори), з важкого озброєння.

З 9-ї години ранку 5 березня за домовленостями з РФ і за посередництва Червоного Хреста мала відбуватися евакуація населення з Маріуполя і Волновахи.