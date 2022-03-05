«ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони» – президент

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 5 березня, на десятий день після масштабного вторгнення в Україну, заявив, що «Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони».

«Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі. Але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч! Це страшно! Хлопці по 18, по 20 років. Зовсім молоді, майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати? За що і чому вони на чужій землі? 10 тисяч. Росія точно могла дати цим своїм людям щось інше, крім смерті», – наголосив глава української держави.

Український народ чинить спротив і там, де російським військам вдалося пройти, зауважив Зеленський: «На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обовʼязково. Бо неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно. Яким небезпечно. Але вони не втрачають гідність. І ніколи не втратять».

Також президент України згадав про евакуацію жителів Маріуполя і Волновахи сьогодні, 5 березня: «На переговорах у Білорусі групи домовилися про перший крок. Щоб повернути хоча б один відсоток людяності від нормального рівня. Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто? Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це – одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових. Допомагаємо нашим цивільним», – вказав президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила перед тим 5 березня про домовленість щодо евакуації впродовж дня жителів Маріуполя і Волновахи за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Утім, зазначила вона, за даними українських військових, армія РФ використовує оголошений режим тиші в Маріуполі і Волновасі для просування вперед. Вона уточнила, що цю інформацію наразі ще додатково перевіряють.

Верещук додала, що нинішня евакуація – перший крок, далі будуть організовувати гуманітарні коридори в інших районах, де склалася складна ситуація.

Про домовленість щодо гуманітарних коридорів повідомили після другого раунду переговорів між українською і російською делегацією, що відбувся 3 березня.

5 березня, згідно з заявами української місцевої влади та поліції, російські війська завдали авіаударів по Сумах, Житомиру, Сєвєродонецьку та Білій Церкві. Також було підірвано колію біля Ірпеня, через що евакуаційний потяг не зміг дістатися місця збору людей для евакуації.

Як повідомила 5 березня пресслужба Сухопутних військ, під Харковом підрозділи Збройних сил України перейшли до контрнаступу. Раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Збройні сили України контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи російську армію.

Війна Росії проти України триває вже 10-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 10 тисяч особового складу. У Міноборони Росії 2 березня вперше визнали наявність втрат, але називають значно менші цифри: вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.