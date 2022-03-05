Українська армія перейшла до контрнаступу під Харковом – Сухопутні війська

Під Харковом підрозділи Збройних сил України перейшли до контрнаступу, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на сторінці у фейсбуці 5 березня.

«Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих «ЛДНР», − йдеться в повідомленні.

«Бойовики почали покидати підрозділи російської армії на повертаються до своїх домівок. Ось така у них консолідація», − зазначають у ЗСУ.

Раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Збройні сили України контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи російську армію.

За словами міністра, через зниження темпів наступу та спротив українців, Росія почала змінювати тактику. Він зазначив, що найбільш вразливим сьогодні є українське небо: «Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної, як атомні та гідроелектростанції».

5 березня, згідно з заявами української місцевої влади та поліції, російські війська завдали авіаударів по Сумах, Житомиру, Сєвєродонецьку та Білій Церкві. Також було підірвано колію біля Ірпеня, через що евакуаційний потяг не зміг дістатися місця збору людей для евакуації.

Війна Росії проти України триває вже 10-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 10 тисяч особового складу. У Міноборони Росії 2 березня вперше визнали наявність втрат, але називають значно менші цифри: вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.