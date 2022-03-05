Генштаб ЗСУ про втрати армії РФ: орієнтовно понад 10 тисяч військових

Російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України 5 березня.

Крім того, за даними Генштабу, російська армія втратила також, зокрема, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнили у Генштабі.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.