Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Генштаб ЗСУ про втрати армії РФ: орієнтовно понад 10 тисяч військових

За даними Генштабу, російська армія втратила також, зокрема, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем

Російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України 5 березня.

Крім того, за даними Генштабу, російська армія втратила також, зокрема, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнили у Генштабі.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG