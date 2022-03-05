ЗСУ переходять у контрнаступ, Росія змінює тактику – міністр оборони 

Збройні сили України контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, відтісняючи російську армію. Про це вранці 5 березня, на десятий день після масштабного вторгнення Росії в Україну, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ними населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупованням», – сказав міністр.

На Волинському напрямку, зазначає він, суттєвих змін в положенні українського війська немає.

На Сіверському напрямку, за словами Резнікова, ЗСУ утримують позиції, Чернігів «здійснює героїчну оборону»: «В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований».

На Слобожанському напрямку, інформує він, українські військові «продовжують ведення оборонних дій».

На Приморському напрямку українська армія прикриває узбережжя Чорного моря та запобігає оточенню Миколаєва, додав міністр.

«З огляду на зниження темпів наступу та спротив українців, Росія змінює тактику», – зауважив Резніков.

За його словами, найбільш вразливим сьогодні є українське небо: «Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної, як атомні та гідроелектростанції».

«Вєлікая» армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення – на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житлових кварталах, школах, садочках й лікарнях, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, – це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу: за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість», – додав міністр оборони.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 39 російських літаків та 40 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, чому є численні свідчення очевидців, фото- і відеодані, від чого гинуть мирні мешканці.

У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували і дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Міністерство оборони Росії 2 березня вперше оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. У Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових і поранення 1597.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати російських військ станом на ранок 4 березня складають 9166 осіб вбитими і пораненими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.