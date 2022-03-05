Влада заявляє про точкові удари по Сумах, обстріли житлових кварталів Сєвєродонецька та бронетанкового заводу в Житомирі. Є жертви

Влада Сумщини повідомляє 5 березня про точкові удари російською авіацією по місту Суми.

«Суми. Із самого ранку на околицях міста почали зриватися снаряди.

Потім російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурних об'єктах. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл. Сумський район також постраждав від авіаударів російської авіації. Зокрема, місто Лебедин. Нагадаю, вже другу добу Лебедин без електроенергії через авіаобстріли ворога», – написав зранку 5 березня у телеграмі очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Крім того, як повідомив вранці 5 березня голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, російські війська попереднього дня завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого двоє людей були травмовані.

«Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і нашому бронетанковому заводу. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині», - зазначив Бунечко.

За його словами, в області війська Росії обстрілюють не лише військові об’єкти, а й знищують цивільну інфраструктуру.

«Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищений 25-й ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного стосунку до військової сфери. Я вчора казав і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору», – додав голова ОВА.

Тим часом очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу російськими військами житлових кварталів Сєвєродонецька Луганської області загинули 2 людини, ще 8 були поранені.

«5.03.2022. Сєвєродонецьк. Вілєсова 21а, вісім постраждалих, двоє загиблих. Після того, як зранку ЗСУ відбили черговий наступ на обласний центр, ворог вирішив помститися, обстрілюючи житлові квартали», – написав він у фейсбуці.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, армія Росії завдала авіаударів по ключових об’єктах військової інфраструктури та аеродромах всієї України.

Повідомляється, що з повітря постійно обстрілюють Київ, масштабних руйнувань зазнали передмістя столиці – Ірпінь, Буча, Гостомель, Васильків. Масованих ракетних обстрілів та бомбардувань зазнали Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Волноваха та багато інших українських міст і селищ.

Колони бронетехніки російської армії, наголошують в ЗСУ, намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону. Починаючи з 4 березня, російська армія контролює місто Енергодар, де розташована найбільше в Європі атомна електростанція. З Волновахи та Маріуполя намагаються евакуювати мирне населення. Херсон перебуває під контролем російських військових.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України». Росія також заперечує обстріли цивільних об’єктів.