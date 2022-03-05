Російська авіація завдала удару по Білій Церкві, є потерпілі – поліція

Війська Російської Федерації завдали авіаудару по Білій Церкві, повідомляє поліція Київської області.

«Пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі. Поліція та працівники ДСНС на місці події допомагають громадянам подолати наслідки вибуху», – йдеться в повідомленні поліції у фейсбуці.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, її армія завдала авіаударів по ключових об’єктах військової інфраструктури та аеродромах всієї України.

З повітря постійно обстрілюють Київ, масштабних руйнувань зазнали передмістя столиці – Ірпінь, Буча, Гостомель, Васильків. Масованих ракетних обстрілів та бомбардувань зазнали Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Волноваха та багато інших українських міст і селищ.

Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону. Починаючи з 4 березня, російська армія контролює місто Енергодар, де розташована найбільше в Європі атомна електростанція. З Волновахи та Маріуполя намагаються евакуювати мирне населення. Херсон перебуває під контролем окупантів.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.