Російські війська обстрілюють Волноваху з важкого озброєння, попри домовленість про евакуацію – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що об 11:45 військові Росії почали обстріл міста Волновахи Донецької області, де тривала евакуація жителів (згідно з домовленостями сторін про гуманітарні коридори), з важкого озброєння.

«Як ви знаєте, з 9-ї години ранку 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарних коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималась взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваху», – сказала Верещук на брифінгу.

Також, за її словами, у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи-Оріхове, що блокує рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

«Ми звертаємось до російської сторони припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємось до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпра та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо – які складаються з медикаментів, інсуліну тощо, а також продуктів харчування», – додала міністр.

Раніше цього дня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час всеукраїнського телемарафону також повідомляв, що російські війська зірвали спроби створення гуманітарних коридорів в районі Волновахи та Маріуполя Донецької області. «Зараз евакуація зірвана, і мирним мешканцям треба чекати в безпечних місцях», – сказав Арестович.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров на своїй пресконференції в Москві заявив, що розраховує на те, що домовленості будуть виконуватися. «Наші військові зробили всю роботу, яка залежала від них», − сказав він.

Про домовленість щодо гуманітарних коридорів повідомили після другого раунду переговорів між українською і російською делегацією, що відбувся 3 березня.

Війна Росії проти України триває вже 10-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 10 тисяч особового складу. У Міноборони Росії 2 березня вперше визнали наявність втрат, але називають значно менші цифри: вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Під контролем Росії наразі перебувають міста Херсон, Мелітополь та Енергодар. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.