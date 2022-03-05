Жителі Херсону вийшли на мітинг проти дій військових Росії

В суботу, 5 березня, у Херсоні зранку на площі Свободи зібралися сотні місцевих жителів на акцію проти дій військових Росії, які фактично захопили місто. Громадський транспорт у місті не працює, тому люди йшли до центру пішки та їхали велосипедами. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» повідомили учасники акції.

Очевидці кажуть, що містяни йшли навіть із найвіддаленіших куточків міста. На площі вони тримали українські прапори, скандували «Херсон – це Україна», «Ганьба», «Фашисти» та вимагали від російських військових, які стояли поруч, забиратись геть з Херсону.

Російські військові кілька разів намагались розігнати натовп пострілами у повітря, проте це не зупинило херсонців, кажуть очевидці.

Приблизно о 11:30, за даними місцевих ЗМІ, російські військові залишили центр міста.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону як «живий щит» для захоплення українських міст.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

2 березня голова Херсонської ОГА Геннадій Лагута повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом 2-3 днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення», – сказав Лагута.

Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто. 4 березня голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвані.