Омбудсмен: від початку вторгнення Росії в Україні загинули 32 дитини, 70 – поранені

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що від початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 32 дитини, а 70 – зазнали поранень. Як написала омбудсмен на своїй сторінці у фейсбуці, це дані станом на 11:00 5 березня.

«Внаслідок 47 обстрілів цивільних об’єктів на Київщині загинуло двоє дітей. Під завалами будинків в смт Бородянка на Київщині можуть перебувати біля сотні осіб, у тому числі діти. Їхня доля невідома. У с. Мархалівка Фастівського району на Київщині ворожі снаряди забрали життя 3 дітей. Через ракетні та артилерійські обстріли у Харкові загинуло 5 дітей», – написала Денісова.

«На Київщині із танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року було розстріляно авто з шістьма цивільними, 17-річна дівчина та жінка загинули, ще четверо зазнали осколкових поранень, серед них дівчата 17 та 7 років. Російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, яке закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини», – наголосила вона.

Омбудсмен закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України.

«Прошу країни-члени НАТО: закрийте небо над Україною», – додала Денісова.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.