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Авіаудар у Мархалівці на Київщині: 5 дорослих та 1 дитина загинули – поліція

Внаслідок авіаудару знищені будинки та постраждали люди – поліція Київської області

У п’ятницю, 4 березня, село Мархалівка, що на Київщині, зазнало авіаудару, внаслідок якого знищені будинки та постраждали люди.

Зокрема, за даними поліції Київської області, загинули 5 дорослих та одна дитина. Окрім того, ще 2 дорослих та 2 дітей шпиталізували.

На місці працюють поліція та рятувальники
На місці працюють поліція та рятувальники

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. Там наголосили, що більшість втрат серед цивільних людей були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки, зокрема, отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою.

Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) терміново розпочати організацію гуманітарних коридорів.

У ДСНС України вранці 2 березня заявляли, що внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних.

4 березня сайт президента з посиланням на уповноважену з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ю Герасимчук повідомив, що за вісім днів російської війни проти України загинули 28 дітей, 64 зазнали поранень.

Генштаб ЗСУ щодня повідомляє про обстріли цивільних об’єктів в українських містах, що призводить до жертв та поранених серед цивільного населеннях, і викладає фото. А от у Міністерстві оборони Росії заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Чайки: Обстріл під Києвом став причиною масштабної пожежі – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Чайки: Обстріл під Києвом став причиною масштабної пожежі – фотогалерея

У селі Чайки під Києвом 3 березня снаряд потрапив у складське приміщення, сталася пожежа на складі й в адміністративній будівлі. Загоряння відбулось на площі 10 000 квадратних метрів та у 8-поверховій адміністративній будівлі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Наслідки обстрілів та боїв у Бородянці, Київщина – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки обстрілів та боїв у Бородянці, Київщина – фотогалерея

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації e Бородянці 3 березня були зруйновані житлові будинки. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.
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