«НАТО усунулось від допомоги Україні» − Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО усунулось від допомоги Україні, не надавши згоди закрити для польотів небо над Україною під час вторгнення Росії. Про це він заявив 5 березня під час національного телемарафону.

«Коли НАТО поводить себе так, як воно зараз себе поводить, то росіян це тільки підбадьорює і показує їм, що НАТО сильне на словах, а не в діях. В НАТО існує політична згода, щоб союзники на двосторонньому рівні допомагали Україні всім, чим можуть, але сам альянс як організація, по суті, усунувся. Ми маємо говорити про це чесно, українці мають чітко й чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці собі його уявляли − принаймні зараз. Якщо завтра вони змінять свою позицію – молодці. Але поки що їхня позиція не викликає поваги», – сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він також зауважив, що вторгнення Росії в Україну, що триває 10-й день, є проблемою не лише України, а й НАТО, «просто в альянсі цього ще не усвідомили».

«Можна тисячу разів сказати, як роблять натовці, що вони будуть відчайдушно битися за кожен дюйм своєї землі і за те, що вони зміцнять східний фланг НАТО, але коли вони не ухвалюють практичних рішень, то Росія бачить, що це все – слова. І вона розуміє, що НАТО відчуває страх. А Росія нічого так не потребує, як відчуття страху. Саме те, що ми такі безстрашні і ніщо нас не стримує в захисті нашої держави – це росіян лякає і змушує їх стримуватись», – наголосив міністр.

5 березня з проханням до депутатів Європарламенту закрити небо над Україною звернувся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше з проханням запровадити над Україною безпольотну зону до НАТО звертався президент Володимир Зеленський, однак НАТО відповіло відмовою.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країни НАТО «прекрасно розуміють», що вони не можуть втручатися в ці події.

Раніше низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявили, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.