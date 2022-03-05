Стефанчук просить депутатів Європарламенту допомогти закрити небо над Україною

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до депутатів Європарламенту з проханням допомогти встановити безпольотну зону над Україною. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

«Вкотре прошу вас докласти всіх зусиль для встановлення no-fly zone над Україною та надання іншої військової та санкційної підтримки. Не будьте такими слабодухими, як деякі «високоповажні» клерки, бюрократи та службовці. Бо ви − депутати − члени парламенту, представники своїх народів. І відповідальність ви несете тільки перед своїми народами. У вас є мандат на дії», − написав Стефанчук.

Голова українського парламенту наголосив, що народам зараз потрібні мир, безпека та припинення війни, тому «міжнародна спільнота має діяти та бути єдиною у діях».

«Звісно, можна годинами розповідати про регламенти, процедури, політичні процеси... А можна просто набратись сміливості та ухвалити життєво важливе для світу рішення. Парламент може все! Як свідчить світова історія, найважливіші рішення завжди приймалися в парламентах. Тому не бійтеся. Дійте!», − закликав Руслан Стефанчук європейських парламентарів.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

5 березня, згідно з заявами української місцевої влади та поліції, російські війська завдали авіаударів по Сумах, Житомиру, Сєвєродонецьку, Великодолинському та Білій Церкві. Також було підірвано колію біля Ірпеня, через що евакуаційний потяг не зміг дістатися місця збору людей для евакуації.

Упродовж попередніх днів російського вторгнення, як повідомляли українські військові, з повітря постійно обстрілювали Київ, масштабних руйнувань зазнали передмістя столиці – Ірпінь, Буча, Гостомель, Васильків. Масованих ракетних обстрілів та бомбардувань зазнали Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Волноваха та багато інших українських міст і селищ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Президент України назвав рішення не закривати небо над Україною «самогіпнозом» і хибним наративом НАТО.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країни НАТО «прекрасно розуміють», що вони не можуть втручатися в ці події.

Раніше низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявили, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.