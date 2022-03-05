Керівник Bellingcat уточнив слова про завершення у Росії ресурсів для ведення війни в Україні

У російського збройного угруповання, яке діє на території України з 24 лютого, залишилося власних ресурсів для ведення бойових дій до 6 березня. Таке висловлювання виконавчого директора проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєва пізно ввечері 4 березня поширила значна кількість ресурсів у соціальних мережах та засобів інформації.

Уночі 5 березня Грозєв уточнив, що вичерпання потенціалу наявного збройного угруповання Росії 6 березня не означає припинення війни.

«Хочу уточнити твіт нижче, щоб він не сприймався як прогноз кінця війни. (На жаль, це не так). Мій коментар щодо ресурсів стосується наявних в Україні запасів. Можна поставити більше (ресурсів для ведення війни в Україні – ред.), і більше буде поставлено, але це логістичне жахіття», – вказав керівник Bellingcat.

Він також додав, що санкції, які вже діють і ще будуть запроваджені проти Росії наступного тижня «справді добрі».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 березня в Брюсселі заявив, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого, і найближчі дні, «ймовірно, будуть гіршими».

Росія у війні проти України активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, авіація Росії продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.