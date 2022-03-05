Міністерство оборони України назвало основні напрямки дій російських військ

Міністерство оборони України заявляє, що російські війська зосередили свої основні зусилля на оточенні двох найбільших міст України, Києва та Харкова. «Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом», – ідеться у зведенні станом на початок доби 5 березня.

«На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони», – інформує Міністерство оборони.

«На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у складі передових загонів Збройних сил РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя», – вказують в оборонному відомстві.

«На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку. В акваторії Чорного моря після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока у звʼязку з погіршенням погодних умов загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту в район західніше Кримського півострова», – додають аналітики Міністерства оборони України.

Російська сторона не викладає детальних зведень про ситуацію на більшій частині території України.

Росія заперечує, що веде широкомасштабну війну в Україні. У Кремлі називають це «спецоперацією», наміри окупації України заперечують, а широкомасштабне вторгнення, ракетні удари, обстріли міст пояснюють бажанням провести «демілітаризацію» та «денацифікацію» України. Також російські пропагандистські ЗМІ твердять, нібито це українська армія обстрілює українські міста, що не підтверджується жодним незалежним джерелом.