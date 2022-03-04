Шмигаль розповів про допомогу Червоного Хреста в евакуації українців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні до українців пізно ввечері 4 березня розповів, що одне з головних завдань уряду – організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення та доставка гуманітарних вантажів.



Він сказав, що уряд зараз працює в режимі 24/7 і має два головних завдання:

Перше – це забезпечення потреб ЗСУ та інших збройних формувань.

Друге – забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть у тих регіонах, які наразі заблоковані через бойові дії чи окупацію, організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів.

«Вчора мав розмову з президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив мене, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії», – сказав Шмигаль.

4 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що є потреба в «коридорі» для евакуації мирних жителів та доставки гуманітарних вантажів.



Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута заявив 4 березня, що домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвано.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».