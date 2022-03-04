Джонсон: будемо посилювати санкції доти, поки Росія не зупинить агресію

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що Захід буде посилювати санкції проти Росії доти, поки агресія проти України не припиниться.

«Разом зі США і Європейським Союзом ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, коли-небудь накладених на Росію, і ми підемо далі доти, поки ця агресія не зупиниться», – сказав Джонсон у своєму відеозверненні ввечері 4 березня.

«Світ повертається спиною до Путіна і його режиму. Глобальні корпорації розривають зв’язки з Росією, участь у спортивних подіях скасовується, і країна за країною займають жорстку позицію. Лещата стискаються і продовжать стискатися. Путін серйозно прорахувався. Вільний світ об’єднаний у своїй рішучості протистояти його варварству», – додав голова уряду.

Він висловив упевненість у тому, «що скільки б часу це не зайняло, і на скільки б складно не було, Путін зазнає поразки», і висловив підтримку Україні.

В уряді Британії також анонсували, що наступного тижня в парламенту внесуть надзвичайне законодавство, щоб дозволити уряду швидше і жорсткіше рухатися в запровадженні санкцій проти олігархів і бізнесу, пов’язаних із режимом Путіна.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».