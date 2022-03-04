Боррель: санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що санкції проти Росії не спрямовані на зміну режиму президента Росії Володимира Путіна.

«Санкції – не для того, щоб спровокувати зміну режиму в Росії. Навпаки, ці санкції були запущені війною, і метою є послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула наслідки і посилити позицію українців у майбутніх переговорах. Але тут немає нічого про зміну режиму», – сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі 4 березня.

За його словами, рада вирішила запроваджувати нові санкції проти Росії через її війну в Україні, хоча нового конкретного рішення не ухвалила.

«Це війна Путіна, не російського народу, і тільки Путін може її закінчити», – сказав Боррель.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».