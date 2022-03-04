Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.
«Українці покарають ворога!». Бишів у руїнах після обстрілів російськими «Градами» (відео)
Ситуація у Київській області: ввечері 3 березня російські війська обстріляли селище Бишів, що за кілька десятків кілометрів до Києва. Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені. Крім того у місті повністю зруйнований будинок культур. Навколо жодного військового об'єкту. Деталі у відео Радіо Свобода
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