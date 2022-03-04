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Українські військові відкинули війська РФ із Макарова. Cитуація у Київській області (відео)

Українські військові відкинули війська РФ із Макарова. Cитуація у Київській області (відео)
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Українські військові відкинули війська РФ із Макарова. Cитуація у Київській області (відео)

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Тривалий час російські війська намагалися пройти через Макарів, що на Київщині, у бік столиці. Утім військові відкинули противника північніше і готуються рухатися у бік кордонів України. Нині там триває запеклий бік як і вздовж лінії оборони, що пролягає північніше Києва.

Деталі - у відео Радіо Свобода.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

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