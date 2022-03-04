Тривалий час російські війська намагалися пройти через Макарів, що на Київщині, у бік столиці. Утім військові відкинули противника північніше і готуються рухатися у бік кордонів України. Нині там триває запеклий бік як і вздовж лінії оборони, що пролягає північніше Києва.