Наступними жертвами Росії можуть стати Грузія, Молдова та інші країни – аналітик Томас де Ваал

Після вторгнення Росії в Україну реальна втрата незалежності загрожує іншим пострадянським країнам, які не встигли стати частиною трансатлантичної системи безпеки. Про це пише відомий аналітик Томас де Ваал з Carnegie Europe.

На думку експерта, зміцнення цих держав має вже зараз стати пріоритетом для Європейського союзу.

Хоча всі ці країни є членами програми «Східного партнерства», у багатьох із них існують чимало проблем із демократією та інститутами влади, однак фактом є те, що це повноцінні незалежні держави. Після російського вторгнення в Україну вони бояться за своє майбутнє, вважає експерт. Адже Путін, пише він, хоче повернути історію не в 1991 рік, коли розпався СРСР, а в 1939-й, якщо не 1918-й.

Щоб запобігти найгіршому сценарію, ЄС має терміново переглянути свою політику східного партнерства. «За одну ніч ЄС має змінити політику сусідства, зосереджену на поетапних реформах, на політику, яка спрямована на виживання цих країн як держав, – пише де Ваал. – Варто розглянути вразливі місця цих п’яти країн і те, як можна підтримати кожну».

Найгіршим прикладом перебігу подій експерт називає Білорусь, яку Росія фактично поглинула. На його думку, європейці мали робити більше, щоб допомогти масовим протестам проти фальсифікацій результатів виборів у країні, і тоді зараз ситуація була б інакша.

Ще одна країна, де Росія посилила свій вплив, є Вірменія. Азербайджан, на думку де Ваала, зараз намагається балансувати між Росією та Україною, але у Баку є додатковий гарант незалежності – Туреччина. Можливості ж Молдови обмежує російський анклав у Придністров’ї.

Грузію експерт називає «близнюком» України, однак вказує на проблеми через політику чинного уряду. «Тбілісі посварився як із Брюсселем, так і з Вашингтоном через відхід від демократії. З помірним умиротворенням із боку Росії та відмовою від своїх традиційних західних союзників Грузія може отримати найгірше з обох світів», – припускає експерт.

3 березня спочатку Грузія, а потім Молдова подали заявку на вступ до ЄС. «ЄС багато говорить про стійкість. Зараз настав час швидко працювати над зміцненням цієї стійкості – не лише в Грузії та Молдові, а й у Вірменії та Азербайджані», – переконаний Томас де Ваал.