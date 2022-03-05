Російська авіація обстріляла ракетами селище під Одесою – речник ОВА

Вранці 5 березня російська авіація завдала повітряного удару по селищу Великодолинське під Одесою, повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні вранці ворожа авіація завдала ракетного удару по населеному пункту Великодолинське. За попередніми даними, постраждалих немає, удар було завдано по об’єктах критичної інфраструктури», − зазначив Братчук.

Також Сергій Барчук зазначив, що російські десантні кораблі неподалік Одеси перегруповуються.

«Великі кораблі російської ескадри проводять перегрупування і, в зв’язку з негодою, відійшли з морського рейду Одеси. Але загроза морського десанту залишається», − сказав він.

28 лютого радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що поблизу Одеси може опинитися 11 російських десантних кораблів. Однак жодних підтверджених повідомлень про висадку російського десанту на чорноморському узбережжі біля Одеси не надходило.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.