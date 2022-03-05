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Парламент Фінляндії має ухвалити рішення про вступ до НАТО – президент Нійністе

Президент Росії Володимир Путін (л) і президент Фінляндії Саулі Нійністе, архівне фото, серпень 2019 року

Рішення про подання заявки на вступ Фінляндії до НАТО має ухвалювати парламент країни, заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе 4 березня в інтервʼю телекомпанії PBS під час свого візиту до Вашингтона.

«Я розумію, що НАТО тримає свої двері відчиненими. У Фінляндії триває дуже жвава і важлива дискусія щодо членства в НАТО. Наш парламент дуже активний у цьому. І зрештою це рішення ухвалюється парламентом», – стверджує президент Фінляндії.

Нійністе також запитали, чи вважає він, що його країна, залишаючись поза НАТО, перебуває в тій же безпеці, яка була б за умови членства в альянсі. «Ми були в повній безпеці, але, звісно, ми маємо враховувати те, що ми побачили зараз у Європі», – відповів фінський президент.

За даними опитування, проведеного наприкінці лютого на замовлення телекомпанії Yle, більшість жителів Фінляндії хотіли б, щоб країна стала членом Північноатлантичного альянсу. За приєднання до блоку висловилися 53% респондентів, проти – 28%. Ще 19% не змогли визначитись із відповіддю. Як зазначила телекомпанія, з 2017 року, коли було проведено попереднє аналогічне опитування, підтримка НАТО зросла на 34%.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може відбутися дуже швидко, але тільки якщо ці країни самі ухвалять рішення приєднатися.

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