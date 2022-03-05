На Харківщині від 24 лютого загинули 188 людей, 394 – поранені

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Харкові і в області загинули 188 людей, з них – 122 цивільні жителі, поранені 394 людини, з них – 290 цивільних, повідомила поліція Харківської області.

Серед загиблих – п’ятеро дітей, уточнили правоохоронці.

«З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 2 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони», – також повідомили в поліції.

За повідомленням, у регіоні затримали 12 російських військовослужбовців, двох посібників ДРГ.

Напередодні Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні внаслідок агресії Росії.

«331 загиблий (71 чоловік, 40 жінок, 7 хлопчиків і 3 дівчинки, а також 9 дітей і 201 дорослий, стать яких невідома) і 675 поранених (51 чоловік, 40 жінок, 9 дівчаток і 2 хлопчики, а також 20 дітей і 553 дорослих, стать яких невідома)», – йдеться в даних, які УВКПЛ ООН наводить 4 березня.

Там наголосили, що більшість втрат серед цивільних людей були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, і додали, що реальна кількість жертв є «значно вища».

У ДСНС України вранці 2 березня заявляли, що внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних.