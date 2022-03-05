З Волновахи вдалося евакуювати близько 400 людей – голова ОВА

Близько 400 жителів Волновахи і навколишніх селищ вдалося евакуювати за 5 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційного транспорту. Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи – просуватися туди було вкрай небезпечно», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Кириленка, зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце. Списки евакуйованих він пообіцяв надати пізніше.

Раніше влада України повідомила, що з 9-ї години ранку 5 березня за домовленостями з РФ і за посередництва Червоного Хреста мала відбуватися евакуація населення з Маріуполя і Волновахи. Пізніше віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що об 11:45 військові Росії почали обстріл міста Волновахи Донецької області з важкого озброєння.

А голова ОВА Кириленко повідомив, що евакуацію населення з Маріуполя переносять, бо російська сторона продовжує обстріли.