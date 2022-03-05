Росавіація рекомендує авіакомпаніям призупинити всі рейси за кордон

Росавіація рекомендує російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня усі міжнародні рейси, передає в суботу російська агенція «Інтерфакс».

Рекомендація адресована авіакомпаніям, чиї літаки зареєстровані в інших країнах у рамках договору про лізинг з іноземною організацією. Крім того, з 8 березня відомство рекомендує призупинити рейси в Росію з країн, що приєдналися до санкцій.

«Аерофлот», найбільший російський авіаперевізник, у суботу заявив, що з 8 березня припиняє всі польоти за кордон, за винятком Мінська, «у зв’язку із виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів».

Вже з півночі 6 березня на рейси з Росії перестануть пускати пасажирів, які мають зворотні квитки на дати після 8 березня. Пасажири міжнародних рейсів з авіаквитками в один бік з вильотом з Росії прийматимуться до моменту припинення польотів. Як повертатимуться на батьківщину росіяни, які мають квитки на дати після 8 березня, наразі невідомо.

5 березня компанія Lufthansa повідомила, що розриває співпрацю з російськими авіакомпаніями через введені проти Росії санкції у зв’язку з вторгненням в Україну. Також авіакомпанія S7 скасувала всі міжнародні рейси. Таке ж рішення ухвалила авіакомпанія Smartavia.

Скасування російських рейсів за кордон пов’язане не лише із закриттям повітряного простору низкою країн, серед яких і США, а й із санкціями Євросоюзу. Санкції забороняють продаж літаків, запчастин та обладнання російським авіакомпаніям. Крім того, компанії-власники літаків, що перебувають у російських авіакомпаній в лізингу, вимагають повернути ці літаки, анулювавши ліцензії на їх експлуатацію.