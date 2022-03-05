Майже 10 млрд грн надійшло для ЗСУ на спецрахунок НБУ

Національний банк України повідомляє, що станом на 5 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом перерахували майже 10 млрд грн в еквіваленті.

За інформацією НБУ, понад 2,8 мільярдів гривень надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).



Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 мільярдів гривень.

Наразі залишок коштів на спецрахунку – 4,3 млрд грн.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.

У НБУ додали, що станом на 5 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, перерахували понад 46,4 млн грн в еквіваленті. Гроші можна перерахувати як за реквізитами, так і за допомогою картки.

Також щоб допомогти українській армії з озброєнням та військовою технікою можна перерахувати гроші напряму профільному підприємству Укроборонпрому – ДК «Укрспецекспорт». Це офіційно уповноважена організація на закупівлю озброєння та військової техніки.