Путін заявив, що Росія розглядатиме спроби інших країн закрити небо над Україною, як участь у військових діях

Росія не допустить закриття неба над Україною та розглядатиме спроби встановлення безпольотної зони іншими країнами, як участь у збройному конфлікті, заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

«Зараз ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це можна лише з території сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямку нами розглядатиметься, як участь у збройному конфлікті тієї країни, з боку якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців. Ми в цю ж секунду реагуватимемо», – сказав Путін.

Він заявив, що у бойових діях з боку Росії беруть участь лише офіцери та контрактники – «немає жодного призовника». Путін сказав, що залучати резервістів не планують, як і вводити у Росії воєнний стан.

Офіційний Київ неодноразово звертався до НАТО із проханням запровадити над Україною безпольотну зону, однак НАТО відповіло відмовою. Президент України Володимир Зеленський назвав рішення не закривати небо на Україною «самогіпнозом» і хибним наративом НАТО.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країни НАТО «прекрасно розуміють», що вони не можуть втручатися в ці події.

Раніше низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявили, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.