Генштаб ЗСУ про втрати РФ станом на вечір суботи: 2 збитих літаки, 5 вертольотів, 3 полонені льотчики

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що станом на 18:00 5 березня українськими військовослужбовцями збито два російських літаки, п’ять вертольотів, один безпілотник, три льотчики взято у полон (один загинув).

У Генштабі вказують, що на підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, військовими ЗСУ завдано авіаційний удар по 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу РФ, втрати уточняються.

«Крім того, підрозділами Збройних сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважують, що сьогодні військами РФ було завдано авіаудар по Білій Церкві – пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

«За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

5 березня російська армія розбомбила 20 житлових будинків в Білій Церкві, бронетанковий завод у Житомирі, житлові квартали в Сєвєродонецьку. Підірвано колії біля Ірпеня, що унеможливило евакуацію мирного населення. Волноваха і Маріуполь перебувають в стані гуманітарної катастрофи. Попри обіцянки російської сторони, українській владі не надають гуманітарного коридору для евакуації людей та підвозу ліків і продовольства.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.