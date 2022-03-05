Ситуація в Запорізькій області: протести проти військ РФ та гуманітарні проблеми

У Запорізькій області тривають акції протесту мешканців міст, в які вторглися російські військові. Опівдні акцію з вимогою до російських військ покинути місто провели мешканці Мелітополя. За даними пресслужби Мелітопольської міської ради, на мітинг вийшло кілька тисяч містян.

Проти військ РФ і роздачі ними продуктів населенню протестували також жителі Бердянська.

Як повідомив депутат Запорізької облради від Бердянська Євген Георгієв: «У місті з ворожих вантажівок спробували роздавати харчі. Більшість містян, чітко усвідомлюючи, що це не жест доброї волі, а елемент психологічної війни, реагували адекватно – блокували озброєних військових та роз'яснювали громадянам «суть происходящего».

У багатьох населених пунктах регіону, куди вторглися військові РФ, відчутні проблеми із забезпеченням продуктами харчування.

Так, в Бердянську для допомоги мешканцям міста мерія організувала роздачу гарячих обідів.

Мерія Василівки, довкола якої тривали активні бойові дії і яка зараз в «сірій зоні», домовилася про доставку до одного з районів міста продуктів з сусіднього Дніпрорудного.

Бракує палива та продуктів і в Енергодарі, про що заявляє мер міста Дмитро Орлов.

В Енергодарі, в разі погіршення ситуації, розглядається можливість відкриття громадських їдалень з безкоштовним харчуванням.

Периметр самого ж міста, за даними мера Енергодара Дмитра Орлова, наразі контролюється російськими військовими. Вони також перебувають на Запорізькій АЕС.

На півдні області також є проблеми із забезпеченням певними медикаментами.

Так, за повідомленням народного депутата (родом з Мелітополя) Сергія Мінько, 5 березня до Мелітополя було доставлено медпрепарати для інсулінозалежних, діалізних хворих, препарати для крові тощо. Вони призначені для Мелітополя, Бердянська, Приморська, Якимівки та навколишніх територій.

Вантаж транспортувався каретою швидкої у супроводі МКЧХ, але зазнав обстрілів з боку військ РФ під Василівкою.

Наразі в регіоні, як повідомляє Запорізька ОВА, триває робота зі створення гуманітарних коридорів для евакуації населення та підвозу необхідних продуктів, товарів першої необхідності та медикаментів на окремі території.