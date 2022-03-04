Влада: радіаційний фон на території Запорізької області – в нормі

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що станом на ранок 4 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Як повідомив він у фейсбуці, «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

«Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон: м. Енергодар – 9-12 мкР/год; м. Мелітополь – 9-12 мкР/год; смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год; м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт. Чернігівка, смт. Андріївка – 12.5 мкР/год; м. Пологи – гамма фон 11-14 мкР/год; м. Василівка – 16 мкР/год», – повідомив Старух.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу на території Запорізької АЕС біля Енергодара вранці п’ятниці загасили. Жертв та постраждалих немає.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа.

Компанія «Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон вимагатиме скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН «у найближчі години» через ситуацію навколо Запорізької АЕС.