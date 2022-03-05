ОП: запустили сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до легіону оборони України

В Україні запрацював сайт fightforua.org, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України, повідомив Офіс президента 5 березня.

«Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором. Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані», – йдеться в повідомленні.

«Потім необхідно пройти співбесіду в посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних сил України на добровільну військову службу за контрактом. Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо», – додали в ОП.

За повідомленням, прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, «які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора».

«Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити», – сказав Кулеба 2 березня.

З 1 березня в Україні, згідно з указом президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.