В Україну прибувають перші британські добровольці. Вони приїхали в Україну, щоб воювати проти російської армії. «Тут відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. Цивільні об’єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають, жінок ґвалтують...», - каже Джекс з Англії.