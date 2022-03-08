В Україну прибувають перші британські добровольці. Вони приїхали в Україну, щоб воювати проти російської армії. «Тут відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. Цивільні об’єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають, жінок ґвалтують...», - каже Джекс з Англії.
«Ми приїхали зупинити воєнні злочини». Британські добровольці прибувають до України воювати (відео)
Про те, що російські солдати чинили ґвалтування в захоплених українських містах, раніше заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба. Офіційно про такі випадки не повідомлялося. Чутки про зґвалтування в Херсоні назвала фейками обласна влада.
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