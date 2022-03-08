Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Ми приїхали зупинити воєнні злочини». Британські добровольці прибувають до України воювати (відео)

«Ми приїхали зупинити воєнні злочини». Британські добровольці прибувають до України воювати (відео)
Embed
«Ми приїхали зупинити воєнні злочини». Британські добровольці прибувають до України воювати (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Україну прибувають перші британські добровольці. Вони приїхали в Україну, щоб воювати проти російської армії. «Тут відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. Цивільні об’єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають, жінок ґвалтують...», - каже Джекс з Англії.

Про те, що російські солдати чинили ґвалтування в захоплених українських містах, раніше заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба. Офіційно про такі випадки не повідомлялося. Чутки про зґвалтування в Херсоні назвала фейками обласна влада.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG